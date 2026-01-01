В Пермском крае водителя без прав осудили за ДТП с пострадавшими Мужчина на УАЗе сбил мотоциклиста и его пассажира Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем серьёзные последствия. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Как рассказали в МВД по региону, в октябре 2024 года гражданин, ранее лишенный права управления автомобилем, сел за руль УАЗа и выехал на трассу, нарушая ПДД и требования дорожных знаков. В итоге произошло лобовое столкновение с движущимся навстречу мотоциклом. Пострадали оба участника инцидента — водитель и пассажир мотоцикла получили травмы, угрожающие их жизни и здоровью.

По решению суда виновнику назначили два года и один месяц принудительных работ с вычетом 10% из заработной платы в пользу бюджета. Дополнительно виновника ДТП ограничили в праве водить автомобиль на два года и два месяца.

Решение пока не вступило в законную силу.

