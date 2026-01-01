Бизнес-центр на Горького в Перми продают за 670 млн рублей Объект был выставлен на продажу несколько лет назад Поделиться Твитнуть

Бизнес-центр на ул. Горького, 34 в исторической части Перми продают за 670 млн руб. Общая площадь здания составляет 5,3 тыс. кв. м. Стоимость одного квадратного метра — 125,3 тыс. руб. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Здaние пoлностью cдано в долгосрoчную аpенду oдной oргaнизaции. Oкупаeмocть — 12 лeт. Bсе коммунальныe и эксплуaтaционныe плaтежи оплачивает аpeндaтор. Земельный участок в собственности. Имеется подземная парковка на 25 машино-мест», — сообщается в объявлении.

Ранее объект неоднократно пытались продать. В прошлом году его предлагали приобрести за 647 млн руб.

По данным 2ГИС, в здании находится 19 организаций, в том числе компания по проектному инжинирингу, торговые и юридические компании, судебная экспертиза, агентство недвижимости, кофейня и пр.

