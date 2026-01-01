Вице-премьер Хуснуллин и глава Прикамья обсудили реализацию важного нацпроекта Марат Хуснуллин обратил внимание на общую позитивную динамику развития региона Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудили итоги и планы развития региона в сферах строительства и благоустройства, в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом глава Прикамья сообщил в своём telegram-канале.

Марат Хуснуллин обратил внимание на общую позитивную динамику развития региона и хороший темп по расселению аварийного жилья. Так, по итогам прошлого года более 5 тыс. семей переехали из аварийного в благоустроенное жильё. Всего в эксплуатацию было введено более 1,7 млн кв. м жилья.

Также было завершено строительство 24 важных для региона объектов, в том числе новый зоопарк, здание художественной галереи, детский реабилитационный центр. По нацпроекту было отремонтировано 52 дороги и улицы и 30 мостов. По проекту «Формирование комфортной городской среды» были обновлены 154 общественных территории и 53 двора. В рамках модернизации коммунальной инфраструктуры — 75 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, построено девять котельных.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы восстановления инфраструктуры в подшефном Северодонецке. В 2025 году были отремонтированы жилые дома, приведены в порядок дворы и детские площадки, начали работу важные коммунальные объекты.

