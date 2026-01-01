В феврале в работу общественного транспорта Перми внесут корректировки Изменения коснутся расписания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В работу общественного транспорта в Перми в феврале внесут корректировки. Изменения коснутся расписания 10 автобусов и одного трамвая. Об этом сообщает департамент транспорта.

На основании обращений пассажиров с 5 февраля изменится расписание в рабочие дни у трёх автобусных маршрутов: № 19 «Ул. Куфонина—М/р Липовая Гора», № 70 «Ул. Макаренко—Пл. Дружбы» и № 81 «Ст. Пермь II—Ул. Сапфирная».

Расписание выходных дней с 7 февраля изменится для маршрутов: № 2 «Ул. Победы—Центральный рынок», № 20 «М/р Новый Крым—Центральный рынок», № 45 «М/р Крохалева—Ул. Мильчакова», № 53 «Центральный рынок—10-й микрорайон», № 70 «Ул. Макаренко—Пл. Дружбы», № 75 «Пл. Дружбы—М/р Соболи» и № 81 «Ст. Пермь II—Ул. Сапфирная».

Кроме того, для выравнивания интервалов по новому расписанию в будни начнут ходить трамваи № 11 «Ул. Советской Армии—М/р Висим». Изменения вводятся с 9 февраля.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 31 января и 2 февраля вводятся корректировки для автобусов № 1, 3, 11, 13, 32, 55 и 57.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.