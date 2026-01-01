Жителей Пермского края предупреждают о наледи и сосульках на крышах домов Власти рекомендуют не подходить близко к стенам зданий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с сезонными колебаниями температуры воздуха в Пермском крае на крышах зданий начали образовываться наледь и сосульки, скапливаться снежные массы. Краевая инспекция госжилнадзора предупредила жителей об опасности их обрушений и необходимости соблюдать осторожность на улицах.

«Чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. Соблюдайте осторожность и, по возможности, не подходите близко к стенам зданий», — сообщили в ведомстве.

При выходе из зданий рекомендуется обращать внимание на крыши и обходить места возможного обрушения снега и льда, особое внимание необходимо уделять безопасности детей. В случае обнаружения сосулек на крыше дома нужно обратиться в управляющую организацию, ТСЖ или ЖСК. Если меры не будут приняты — в органы местного самоуправления или ИГЖН.

Из-за угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, для предотвращения несчастных случаев, связанных с обрушением с крыш зданий снежных и ледяных масс, от управляющих организаций требуют в кратчайшие сроки обеспечить очистку крыш и конструктивных элементов многоквартирных домов, постоянно проводить осмотры, принимать своевременные меры для приведения крыш в безопасное состояние, а также производить регулярную очистку придомовых территорий от наледи и снега.

