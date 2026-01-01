Кассация встала на сторону «Россетей» по делу о сносе самовольных построек в Перми Спорные объекты находятся в охранных зонах ЛЭП Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Летом 2024 года в Кировском районе Перми сотрудники пермского филиала «Россети Урал» зафиксировали несоблюдение охранных зон ЛЭП 35 кВ — на территории были выявлены самовольно возведённые объекты. Как сообщили в компании, собственникам магазина автозапчастей и шиномонтажа было направлено предписание об устранении нарушений, но требования не были выполнены.

«Россети Урал» обратились в Арбитражный суд Пермского края, который вынес решение о сносе незаконных объектов. Решение устояло в апелляции, а в январе 2026 года и в кассационном суде.

В компании напомнили, что охранные зоны ЛЭП представляют собой территорию с особыми условиями пользования. Для обеспечения безопасности установлены допустимые расстояния по обе стороны от крайних проводов, в пределах которых запрещены любые действия, влияющие на работу энергообъектов и препятствующие эксплуатации линий электропередачи из-за отсутствия подъезда к ним спецтехники. Такие действия ставят под угрозу жизнь и здоровье жителей и могут нанести ущерб природе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.