В Пермском крае проводят в последний путь участника СВО из Гайн Тимура Подъянова Он погиб в январе прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Гайнского муниципального округа

При исполнении воинского долга в зоне СВО погиб военнослужащий контрактной службы из Гайн Тимур Подъянов. Об этом сообщает администрация Гайнского муниципального округа.

Тимур Подъянов родился 5 января 1987 года в Гайнах. В мае 2018 года он заключил контракт с Минобороны РФ и служил наводчиком мотострелкового отделения в звании старшего сержанта.

Мужчина погиб 16 января 2025 года при выполнении задач в ходе спецоперации. Обстоятельства его гибели не уточняются.

Глава округа Елизавета Шалгинских и администрации муниципалитета выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание с военнослужащим состоится 5 февраля в Культурно-методическом центре п. Гайны в 13:30.

