Пермские врачи выполнили операцию по лечению опасной аритмии Операция была выполнена под руководством зарубежного специалиста Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Известный зарубежный специалист помог пермским врачам выполнить операцию 51-летнему мужчине по лечению опасной аритмии при сложной анатомической локализации. Подробности рассказали в пресс-службе краевого минздрава.

Пациент несколько лет наблюдался с аритмией, его состояние периодически ухудшалось, из-за чего требовалось лечение в стационарах. Год назад он почувствовал перебои в работе сердца, повышение давления, появление страха смерти, одышки и снижение толерантности к физической нагрузке, и в апреле его госпитализировали в ГКБ №4 с диагнозом желудочковая экстрасистолия.

Диагноз опасен тем, что может спровоцировать жизнеугрожающие аритмии, ведущие к внезапной остановке сердца. Внеочередные сокращения желудочков мужчины достигали очень высокого показателя — 40 тыс. в сутки. В кардиодиспансере он прошёл комплексное обследование, где ему сообщили о необходимости операции.

«В кардиодиспансере есть необходимое оборудование для проведения таких вмешательств. Мы используем современную навигационную систему, которая с помощью 3D-картирования позволяет точно определить источник аритмии. Это особенно важно, когда очаги имеют сложную анатомическую локализацию. Так было и в случае с этим пациентом — очаги находились в труднодоступных отделах сердца, куда подобраться катетером крайне сложно. Найти патологические очаги, создающие сбой, можно только с помощью специального оборудования», — рассказал завотделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и ЭКС диспансера Сергей Кучеренко.

Он также отметил, что для лечения необходим опыт проведения таких процедур, знание нюансов заведения инструмента к очагу, поэтому для выполнения совместной операции был приглашён специалист Алексей Цыганов, практикующий уже много лет в Лейпциге. Через несколько дней после операции холтеровское мониторирование показало, что патологической экстрасистолии у пациента нет, самочувствие улучшилось.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.