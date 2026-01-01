Пермские врачи выполнили операцию по лечению опасной аритмии

Операция была выполнена под руководством зарубежного специалиста

Поделиться
Врачи операция

  Министерство здравоохранения Пермского края

Известный зарубежный специалист помог пермским врачам выполнить операцию 51-летнему мужчине по лечению опасной аритмии при сложной анатомической локализации. Подробности рассказали в пресс-службе краевого минздрава.

Пациент несколько лет наблюдался с аритмией, его состояние периодически ухудшалось, из-за чего требовалось лечение в стационарах. Год назад он почувствовал перебои в работе сердца, повышение давления, появление страха смерти, одышки и снижение толерантности к физической нагрузке, и в апреле его госпитализировали в ГКБ №4 с диагнозом желудочковая экстрасистолия.

Диагноз опасен тем, что может спровоцировать жизнеугрожающие аритмии, ведущие к внезапной остановке сердца. Внеочередные сокращения желудочков мужчины достигали очень высокого показателя — 40 тыс. в сутки. В кардиодиспансере он прошёл комплексное обследование, где ему сообщили о необходимости операции.

«В кардиодиспансере есть необходимое оборудование для проведения таких вмешательств. Мы используем современную навигационную систему, которая с помощью 3D-картирования позволяет точно определить источник аритмии. Это особенно важно, когда очаги имеют сложную анатомическую локализацию. Так было и в случае с этим пациентом — очаги находились в труднодоступных отделах сердца, куда подобраться катетером крайне сложно. Найти патологические очаги, создающие сбой, можно только с помощью специального оборудования», — рассказал завотделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и ЭКС диспансера Сергей Кучеренко.

Он также отметил, что для лечения необходим опыт проведения таких процедур, знание нюансов заведения инструмента к очагу, поэтому для выполнения совместной операции был приглашён специалист Алексей Цыганов, практикующий уже много лет в Лейпциге. Через несколько дней после операции холтеровское мониторирование показало, что патологической экстрасистолии у пациента нет, самочувствие улучшилось.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться