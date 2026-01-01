В Пермском крае утроят плату за холодную воду при отсутствии счётчиков Об этом напомнили в компании «Новогор-Прикамье» Поделиться Твитнуть

С 6 декабря 2026 года в России вступят в силу изменения в расчёте стоимости холодной воды. Согласно Постановлению Правительства РФ от 25 ноября 2025 г. № 1871, для тех, кто не имеет установленных счётчиков воды, вводится тройной коэффициент. Это означает, что затраты на холодную воду для таких потребителей вырастут в три раза. Об этом напомнили в компании «Новогор-Прикамье».

Цель данного решения — стимулировать установку индивидуальных приборов учёта, что позволит более рационально использовать ресурс и оплачивать только фактически потреблённое количество воды.

Повышающий коэффициент в размере 3 применяется к следующим категориям потребителей:

— те, кто не установил счётчик воды, несмотря на наличие технической возможности для этого;

— владельцы счётчиков, которые вышли из строя или срок их проверки истёк;

— абоненты, которые своевременно провели проверку прибора, но не уведомили об этом ресурсоснабжающую организацию.

Расчёт потребления холодной воды для пользователей без счётчиков осуществляется на основе утверждённого норматива с применением нового коэффициента.

Для решения проблемы рекомендуется установить индивидуальный прибор учёта холодной воды. Важно регулярно проверять его исправность и проводить плановую поверку. Рекомендуется передавать показания счётчика до 25 числа каждого месяца, чтобы избежать переплат. Для установки и поверки приборов учёта можно обратиться в «Новогор-Прикамье».

