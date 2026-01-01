Гендиректора пермской компании осудят за сокрытие 10,9 млн рублей от уплаты налогов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность во внутренних водных грузоперевозках. Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю и региональной прокуратуры.

По версии следствия, руководитель в период с 24 декабря 2024 года по 21 апреля 2025 года сформировал налоговую задолженность и скрыл денежные средства организации на сумму свыше 10,9 миллиона рублей, которые должны были пойти на погашение недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в крупном размере). Выявление правонарушения стало результатом проверки, проведенной Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому краю. Оперативное сопровождение расследования осуществляли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону.

В ходе следствия по ходатайству следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю наложен арест на движимое и недвижимое имущество как самого обвиняемого, так и подконтрольной ему организации. В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

