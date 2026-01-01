Реконструкция путепровода на Монастырской в Перми выполнена на 55% Работы ведутся в соответствии с графиком Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Реконструкция путепровода на ул. Монастырской в Перми идёт полным ходом — готовность объекта составляет 55%. Об этом сообщили в Минтрансе региона, напомнив, что работы осуществляются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

К настоящему времени старый путепровод полностью демонтирован, запущена временная объездная дорога, на четырех из шести участков завершены работы по возведению опор, уложено 46 из 86 балок пролётного строения, построена новая подпорная стена ближе к станции Пермь-1, переоборудована бытовая канализация, а ливневая канализация готова на 80%.

Строителям предстоит завершить работы по установке опор на участках №1 и №2, обновить подпорные стены вдоль набережной; выполнить финальное оформление объекта: облицовка гранитными плитами, установка нового освещения и барьерных ограждений; организовать смотровую площадку, парковку и лестничный спуск к памятнику железнодорожникам.

Сергей Вешняков, министр транспорта Пермского края, напомнил, что реконструкция началась в прошлом году. Работы ведутся в соответствии с графиком, без отставаний. Этот объект является одним из приоритетных на текущий год. После завершения работ на Пермь-1 будут восстановлены привычные маршруты общественного транспорта, а также появится новый удобный доступ к городской набережной.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.