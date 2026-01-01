В Березниках представили нового природоохранного прокурора Николая Соболева Ранее он занимал должность заместителя прокурора Ильинского муниципального округа Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Алексея Казаченко

В администрации Березников Алексей Иванов, заместитель прокурора Пермского края, представил нового руководителя Березниковской межрайонной природоохранной прокуратуры — советника юстиции Николая Соболева. Ранее он занимал должность заместителя прокурора Ильинского муниципального округа. На церемонии присутствовал глава округа Алесей Казаченко.

«Пожелал Николаю Юрьевичу эффективного взаимодействия со всеми заинтересованными. В работе руководствоваться буквой и духом закона. При выполнении контрольно-надзорных функций акцент делать на профилактические мероприятия», — написал Казаченко в своём тг-канале.

Он отметил также, что для Березников, важного промышленного центра, охрана окружающей среды является ключевой задачей. В городе налажена систематическая работа с волонтерскими организациями и местными сообществами. Проводятся масштабные акции по озеленению, ликвидации незаконных свалок, организации субботников и экологическому просвещению. Значительный вклад в улучшение экологической ситуации вносят местные предприятия, модернизируя очистные сооружения, осуществляя мониторинг воздуха и воды, восстанавливая леса и выпуская рыбу в водохранилище.

