Самозанятые пермяки теперь смогут уходить на больничный Такая возможность появилась с 2026 года

Алёна Ужегова

У самозанятых в Пермском крае с 2026 года появилась возможность получать пособия по временной нетрудоспособности. Как сообщает perm.aif.ru, размер оплачиваемого больничного зависит от стажа и страховых взносов, которые придётся платить регулярно.

Сначала нужно будет подать заявление об обязательном социальном страховании на случай временной трудоспособности через приложения «Мой налог», «Госуслуги» или лично в отделении Социального фонда России по Пермскому краю. Затем нужно выбрать размер страховой суммы на 35 или 50 тыс. руб.

Тариф для взносов составит 3,84 % от выбранной суммы, то есть 1 344 или 1 920 руб. Оплата возможна с периодичностью каждый месяц или раз в год. В год сумма составит 16 128 руб. или 23 040 руб. Право на оплачиваемый больничный появляется через полгода непрерывной уплаты ежемесячных взносов или после уплаты взноса за год.

Для расчёта пособия определяется «средний заработок» — это 70% от выбранной суммы при уплате взносов от шести до 12 месяцев и 100% — при уплате более 12 месяцев. К полученной сумме применяется процент, зависящий от страхового стажа, в который включены все периоды оплачиваемой по обязательному социальному страхованию деятельности и больничные.

В том случае, если общий стаж составляет менее пяти лет, самозанятым выплачивают 60% от «среднего заработка», если от пяти до восьми лет — 80%, а от восьми лет и более — 100%. Выплату начислят через 10 рабочих дней после согласия на неё во время закрытия больничного в приложениях «Мой налог» или «Госуслуги».

