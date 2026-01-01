Пермячка взыскала с турагента почти 800 тысяч рублей за сорвавшийся отпуск Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жительница Перми добилась полного удовлетворения своих требований после срыва запланированной поездки на озеро Иссык-Куль в Кыргызстан. Как сообщили в отделе судебных приставов по Дзержинскому району Пермского края, женщина приобрела три путёвки у местного турагента за 245 тысяч рублей, получив на руки лишь лист бронирования. Однако вскоре выяснилось, что компания, занимавшаяся организацией тура, исключена из единого федерального реестра туроператоров, что сделало поездку невозможной. Об этом пишет ВЕТТА.

Ни турагент, ни туроператор не ответили на претензию с требованием вернуть деньги. Страховая компания также отказалась от выплаты, пояснив, что фирма имела право осуществлять только внутренний туризм. При этом, как установил суд, турагент не проинформировала клиентку об этом ограничении, лишив её возможности оценить финансовые риски при заключении договора.

Суд обязал индивидуального предпринимателя возместить стоимость тура, неустойку, а также моральный вред истцу и двум её родственникам. Общая сумма взыскания составила немногим менее 800 тысяч рублей.

После возбуждения исполнительного производства судебные приставы применили комплекс мер принудительного взыскания: наложили арест на имущество должницы, запретили ей регистрировать сделки с недвижимостью и выезжать за пределы Российской Федерации, а также обратили взыскание на её доходы и банковские счета. В результате моральный вред в размере 50 тысяч рублей каждому — самой пермячке и её родственникам — был выплачен в полном объёме.

В настоящее время приставы продолжают взыскание оставшейся части задолженности. Большая её часть уже перечислена пострадавшей стороне, регулярность поступлений находится на контроле ведомства. Исполнительное производство будет окончено после полного погашения долга.

