В Перми в феврале пройдут торги на аренду и покупку земли для ИЖС и складов Торги состоятся 5, 12, 19 и 26 февраля Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

В департаменте земельных отношений города сообщили, что в феврале на аукцион выставлено 40 участков общей площадью 41,7 тыс. кв. м. 39 из них предназначены для индивидуального жилищного строительства, а один участок — под склады.

Наибольшее количество участков под ИЖС представлено в Орджоникидзевском и Свердловском районах Перми. Здесь можно приобрести 14 и 12 участков соответственно для строительства частных домов. Также площадки под ИЖС предлагаются в Мотовилихинском, Кировском и Ленинском районах города. Площадь участков варьируется от 500 до 2 000 кв. метров. Кроме того, в феврале планируется повторно выставить на торги участки в жилом районе Ново-Бродовский и на улице Воронежской в Кировском районе Перми.

Торги по аренде и продаже земельных участков пройдут 5, 12, 19 и 26 февраля. Подробная информация о порядке проведения торгов доступна в разделе «Торговая площадка» на официальном сайте администрации Перми и на специализированном сайте для размещения данных о торгах. Аукционы организуются на электронной платформе АО «Сбербанк-АСТ», в секции «Приватизация, аренда и продажа прав».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.