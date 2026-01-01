В Перми за январь ликвидировали 266 незаконных граффити Наибольшее количество незаконных рисунков выявлено в Свердловском районе Поделиться Твитнуть

На ул. Карпинского закрасили граффити

Олег Антонов

Городская административно-техническая инспекция регулярно проверяет фасады зданий, сооружений и другие объекты в Перми на наличие незаконных графических рисунков. В январе было обнаружено 690 таких рисунков, из которых 266 уже устранены, сообщили в мэрии.

Наибольшее количество незаконных граффити было выявлено в Свердловском районе — 129 изображений, из которых 40 были удалены. В Мотовилихинском районе обнаружили 119 рисунков, устранили 55.

В Ленинском районе зафиксировано 117 незаконных изображений, из которых 50 уже устранены. В Кировском районе выявили 85 рисунков, ликвидировали 39. В Орджоникидзевском районе обнаружено 67 графических изображений, из которых 28 были удалены. В Дзержинском районе нашли 66 рисунков, устранили 32. В Индустриальном районе выявили 29 рисунков, из которых 15 уже устранены.

В основном незаконные рисунки были обнаружены на фасадах зданий, трансформаторных будках, сетевых опорах, заборах и гаражах.

Власти напоминают, что размещать изображения на фасадах зданий можно только в специально отведенных местах и с согласия владельца объекта. За нанесение рисунков в неположенных местах предусмотрены штрафы.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.