Предлагаемые зарплаты в аграрном секторе Прикамья за год выросли на 17% В среднем работодатели предлагали соискателям 71,7 тысячи рублей в месяц

В 2025 году в Пермском крае заметно возрос интерес к услугам, связанным с частным сельским хозяйством и подготовкой земель для агропроизводства. Эксперты «Авито Услуг» изучили динамику спроса на агроуслуги за период с января по декабрь 2025 года, сравнив её с аналогичными показателями 2024 года.

По данным ресурса, в Пермском крае наибольший рост спроса среди услуг по уходу за растениями и территорией показал покос камыша, который увеличился более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом. Также значительно возрос интерес к мульчированию (сохранению влаги)— на 65%.

Кронирование деревьев стало популярнее на 21%.

В 2025 году в Пермском крае значительно вырос спрос на услуги, связанные с подготовкой и модернизацией земельных участков для сельскохозяйственных нужд. Укрепление склонов стало востребованнее на 88%. Доставка карьерного песка увеличилась на 85%, а транспортировка грунта — на 18%. Эти материалы активно используются для создания плодородного слоя, дренажных систем и подготовки оснований под хозяйственные постройки.

Увеличение спроса на сельскохозяйственные работы и услуги со стороны частных владельцев земельных участков влияет и на рынок труда, создавая дополнительный спрос на специалистов в этой сфере.

Так, по данным «Авито Работы», в 2025 году количество вакансий в аграрном секторе увеличилось на 18% по сравнению с предыдущим годом. В среднем работодатели предлагали соискателям 71681 руб./мес., что на 17% больше, чем в 2024 году.

Наибольший рост числа вакансий в 2025 году показали профессии, связанные с базовыми производственными процессами. Лидерами по росту спроса стали сельскохозяйственные рабочие — количество вакансий по этой позиции увеличилось на 101%, а средняя предлагаемая зарплата составила 77 298 руб./мес. Существенный рост также наблюдался по вакансиям садовников и работников теплиц — на 55% и 46% соответственно, с зарплатами 62 729 руб./мес. и 70 358 руб./мес. соответственно.

Сборщики урожая стали самой высокооплачиваемой профессией в сельском хозяйстве в 2025 году, с средней предлагаемой зарплатой 127 493 руб./мес. Эти специалисты играют ключевую роль в сельскохозяйственном производстве, от их работы зависят сроки и объёмы сбора продукции, а также эффективность хозяйств в сезон. В топ-3 рейтинга также вошли помощники по хозяйству и сельскохозяйственные рабочие со средними зарплатами 80 857 руб./мес. и 77 298 руб./мес. соответственно.

