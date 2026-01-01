В Пермском крае погрузчик вывалил ковш снега на школьника Мальчик не пострадал Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Чусовская городская прокуратура выясняет обстоятельства, причины и условий инцидента с несовершеннолетним.

В надзорном органе сообщили, что 3 февраля 2026 года в Чусовом семилетний мальчик попал под снежные массы, выброшенные ковшом погрузчика во время уборки территории у дома.

При этом уточняется, что по предварительным данным ребёнок не получил серьёзных повреждений. Прокуратура также контролирует ход и результаты расследования, проводимого правоохранительными органами по данному инциденту.

