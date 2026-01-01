Разрыв в зарплатах в Перми и в Москве сократился до минимума Специалисты фиксируют тренд на перетекание кадров из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В России сформировался тренд на перетекание кадров из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы. Это в том числе коснулось и Перми. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Первый и, кажется, самый значимый — это удаленка, активная цифровизация и развитие гибридных форматов работы. Все это получило мощный импульс в предыдущие годы, продолжает набирать обороты. Это значит, что местные квалифицированные специалисты могут работать на столичные или международные компании, проживая в региональных городах с более низкой стоимостью жизни и комфортной средой», — прокомментировали в компании.

В Перми, например, с начала года желание работать на удалёнке в своих резюме с начала года отметили уже более 29,6 тыс. соискателей. Поэтому запрос на «замедление темпа жизни» во многом реализуется именно благодаря этой возможности.

Еще один фактор — это растущий спрос на высококвалифицированные кадры в регионах, особенно на инженеров, технологов и специалистов в реальном секторе экономики. Это создаёт привлекательные карьерные и финансовые возможности на местах. В некоторых дефицитных специальностях разрыв в оплате труда между столицами и крупными региональными центрами действительно сокращается.

Например, разрыв предлагаемых зарплат в сфере «Высший и средний» менеджмент в вакансиях Пермского края и Московской области сейчас на уровне 24 тыс. рублей (123 тыс. в регионе и 147 тыс. в МО). В вакансиях сферы «Добыча сырья» в Пермском крае предлагают 97,3 тыс., а в Московской области 99 тыс., в сфере «Производство» в Пермском крае — 91,9 тыс., в Московской области — 100 тыс., в сфере «Сельское хозяйство» в регионе — 99, 1 тыс., в Московской области — 100 тыс., в сфере «Строительство» в регионе — 105 тыс. рублей. в области — 100 тыс. рублей.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.