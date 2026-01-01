Банк «Урал ФД» объявил о новом снижении ставки по кредиту Предложением могут воспользоваться зарплатные клиенты банка Поделиться Твитнуть

Во второй половине прошлого года банк «Урал ФД» регулярно снижал ставки по кредитным продуктам. В текущем году тенденция к снижению сохранилась. Так, в начале февраля «Урал ФД» вновь снизил ставку по кредиту наличными на 0,5 процентного пункта для своих зарплатных клиентов.

Кредит можно оформить на сумму до 5 млн руб. Срок погашения составляет до 5 лет, что обеспечивает комфортный для бюджета ежемесячный платёж. Возможность досрочного погашения с первого месяца и отсутствие залога и скрытых комиссий делают этот продукт наиболее удобным и практичным для решения повседневных финансовых задач. Также для зарплатных клиентов действует упрощенная схема оформления кредита: достаточно подать заявку на сайте, чтобы получить решение в кратчайшие сроки.

Очередное снижение процентной ставки позволит совершить долгожданную крупную покупку или сбалансировать кредитную нагрузку в других банках с помощью рефинансирования. Программа рефинансирования от «Урал ФД» позволяет объединить до пяти кредитов в один, при этом существенно снизив размер ежемесячного платежа, и при необходимости взять дополнительную сумму на личные цели.

Узнать подробную информацию о кредитных продуктах в банке «Урал ФД» и получить ответы на все вопросы можно по телефону 8 800 100 10 40 и в любом офисе.

АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020 г.

