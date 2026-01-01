В документах Эпштейна обнаружили упоминания о «моделях» из Перми Американский финансист обвинялся в торговле людьми и вовлечении в проституцию Поделиться Твитнуть

фото с сайта rifey.ru

В недавно рассекреченных материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна были найдены упоминания Перми. По информации ТК «Рифей», название краевого центра неоднократно встречается в личной переписке миллиардера, обвиняемого в секс-торговле.

Среди десятков документов есть те, что касаются покупки авиабилетов из Нью-Йорка в Пермь для женщины по имени Лиза, которая планировала навестить свою семью в России. В одном из писем Лиза сообщает помощнице Эпштейна Лесли Грофф: «Несколько месяцев назад я разговаривала с Джеффри, и он любезно предложил мне купить билет домой». Билеты были забронированы на осень 2017 года, и Лиза провела неделю в Перми, после чего вернулась в США.

Кроме того, в материалах дела обнаружена анкета модели из Перми, датированная февралем 2014 года. Девушка окончила школу им. Пушкина в Перми в 2003 году, а затем получила экономическое образование в Пермском государственном университете. С 2008 года она работала моделью, а в 2012 году решила попробовать себя в роли брокера по товарным фьючерсам, но через год вернулась к модельной карьере.

В одном из писем Эпштейну в 2012 году его пытались лично познакомить с другой молодой пермячкой. Неизвестный отправитель написал: «Привет, Джеффри! Подруга моей сестры, которая сейчас живёт в Нью-Йорке, хотела бы с тобой познакомиться. Посмотри её фотографию». В ответ на вопросы Эпштейна отправитель уточнил, что девушке 24 года и она родом из Перми.

Напомним, Джеффри Эпштейн организовывал на своём острове секс-вечеринки для политиков, бизнесменов и звезд шоу-бизнеса. В 2019 году он был арестован за торговлю людьми и вовлечение в проституцию. В конце января Минюст США обнародовал более 3 млн документов из дела Эпштейна, в которых фигурируют многие известные личности.

