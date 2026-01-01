Средний срок автокредита в Прикамье превысил 6 лет За год он увеличился на 11% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2025 года в Пермском крае средний срок автокредитов на новые автомобили и машины с пробегом составил 6,12 лет. Это на 11% больше, чем в декабре 2024 года (тогда было 5,51 лет).

Среди 30 регионов-лидеров по автокредитованию в декабре 2025 года самые длинные сроки были зафиксированы в Краснодарском крае (6,35 лет), Ставропольском крае (6,32 лет), Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (6,23 лет).

Наиболее значительный рост среднего срока автокредитов наблюдался в Нижегородской области (+19,3%), Чувашской Республике (+19,3%) и Санкт-Петербурге (+17,3%).

«До начала 2025 года средний срок автокредитов снижался из-за уменьшения их выдачи и среднего чека, — комментирует Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. — Самые низкие значения были в начале прошлого года, затем наступила стабилизация и постепенный восстановительный рост. Увеличение сроков автокредитования позволяет банкам контролировать долговую нагрузку (ПДН) заёмщиков, снижая ежемесячные платежи и не допуская превышения 50% ПДН».

При этом в 2025 году спрос на автокредиты и аппетит банков к риску оставались низкими по сравнению с предыдущим годом. При одобрении автокредитов и определении их условий (включая сроки) к качеству кредитных историй заёмщиков предъявляются высокие требования, что снижает риск просрочки в будущем. Потенциальным заёмщикам рекомендуется внимательно следить за своей кредитной историей и не допускать её ухудшения.

