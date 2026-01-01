В Прикамье в ходе рейда задержаны трое таксистов-иностранцев У двух водителей были права иностранного государства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми и Пермском округе прошли совместные рейды Минтранса и Госавтоинспекции, в ходе которых за день было проверено более 20 такси. Основная цель проверок заключалась в контроле соблюдения федерального и регионального законодательства в сфере перевозок пассажиров.

Инспекторы обнаружили, что в трёх автомобилях отсутствовала обязательная информация: данные о перевозчике, номер разрешения, ФИО водителя и контактные данные. Это означает, что пассажиры не могут быть уверены в легальности поездки.

У одного из водителей не было проведено медицинское освидетельствование и предрейсовый осмотр транспортного средства.

У нескольких перевозчиков не оказалось договора страхования ответственности перед пассажирами. В случае аварии получить компенсацию будет затруднительно, а для водителя это может привести к приостановке или аннулированию разрешения.

Также водителей проверили на наличие разрешения на перевозку пассажиров, которое выдаёт минтранс.

В ходе рейда трое таксистов оказались иностранцами. Напомним, согласно указу губернатора Пермского края №96 от 23.12.2025, в регионе введён запрет на привлечение иностранных граждан к работе в такси.

Кроме того, у двух водителей были права иностранного государства, что тоже является нарушением. Их автомобили были изъяты и отправлены на штрафстоянку.

Из общего числа проверенных машин 70% оказались легальными.

Все нарушители привлечены к административной ответственности.

