Жители Перми считают справедливым МРОТ в 50,7 тысячи рублей в месяц При этом за год ожидания снизились на 2,7%

Константин Долгановский

С 1 января 2026 года федеральный МРОТ установлен на уровне 27 093 руб. Однако жители мегаполисов считают эти суммы недостаточными. Так, в а Перми уверены, что справедливый МРОТ должен составлять около 50 700 руб. В июне 2025 года пермяки называли сумму в 51 700 руб., а год назад, в январе 2025-го, — 52 100 руб. За год ожидания снизились на 2,7%. Об этом пишет SuperJob.

Москва лидирует среди городов с самыми высокими ожиданиями по уровню МРОТ: жители столицы считают, что справедливая минимальная зарплата должна составлять 63 100 руб. в месяц. На втором месте — Санкт-Петербург (59 200 руб.), на третьем — Хабаровск (58 300 руб.). Также в первую пятерку вошли Казань (55 800 руб.) и Владивосток (55 500 руб.).

Скромные ожидания по уровню МРОТ демонстрируют жители Кирова (48 800 руб.), Волгограда (49 400 руб.) и Пензы (49 900 руб.).

За год ожидания по уровню МРОТ выросли в Нижнем Новгороде (+5,8%), Липецке и Ижевске (+4,6%) и Астрахани (+3,8%).

