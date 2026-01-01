Работник страховой фирмы в Прикамье использовал данные клиентов в преступных целях Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Пермском крае УФСБ выявила сотрудника страховой компании, который незаконно получил доступ к охраняемой законом компьютерной информации, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что он использовал персональные данные клиентов для личной выгоды.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ст. 272 УК РФ.

Сейчас в рамках расследования проводятся оперативные и следственные мероприятия.

