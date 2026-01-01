Работник страховой фирмы в Прикамье использовал данные клиентов в преступных целях
Возбуждено уголовное дело
В Пермском крае УФСБ выявила сотрудника страховой компании, который незаконно получил доступ к охраняемой законом компьютерной информации, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что он использовал персональные данные клиентов для личной выгоды.
Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ст. 272 УК РФ.
Сейчас в рамках расследования проводятся оперативные и следственные мероприятия.
