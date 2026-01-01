На севере Прикамья осудили группу похитителей заводского кабеля Ущерб составил более 434 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Соликамске состоялся суд над тремя жителями Березников, признанными виновными в попытке кражи кабеля с территории организации. Двое мужчин 32 лет и их 42-летний сообщник понесут наказание в виде штрафа. Старший из группы был признан виновным в присвоении или растрате, а двое других – в пособничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В полицию обратились представители предприятия, заявив о пропаже имущества с охраняемой территории. Причинённый ущерб оценили в сумму, превышающую 435 тыс. руб.

Следствие установило, что 42-летний мужчина, работавший на предприятии мастером строительно-монтажных работ и являвшийся материально ответственным лицом, вступил в сговор с двумя коллегами – слесарем и сварщиком. Ему была выдана катушка кабеля для работ в соликамском филиале. После завершения работ мастер решил реализовать остатки кабеля, поделив выручку с сообщниками.

Для осуществления задуманного мастер организовал вывоз катушки с территории предприятия на грузовом автомобиле, предоставив поддельную накладную. На охраняемой территории сообщники, используя специальный инструмент, нарезали 101 м кабеля на куски примерно по 2 м и сложили их в личный автомобиль мастера. При попытке выезда с территории предприятия злоумышленников задержали сотрудниками службы безопасности.

Соучастники преступления планировали разделить полученные средства между собой. После инцидента все трое были уволены с работы.

В ходе расследования обвиняемые признали свою вину и полностью возместили нанесенный ущерб. Суд назначил каждому из них штраф в размере от 120 до 150 тыс. руб. Судебное решение пока не вступило в законную силу.

