В экопарке на севере Пермского края установят пять камер видеонаблюдения Открытие запланировано в сентябре 2026 года

фото: заповедник "Вишерский"

Для обеспечения безопасности посетителей и сохранности экспонатов экопарк «Легенды Вишеры» в Красновишерске Пермского края будет оборудован системой видеонаблюдения. В стратегически важных местах, таких как зоны установки новых скульптур животных, разместят пять камер.

Как пояснили «Новому компаньону» авторы проекта, камеры позволят предотвратить вандализм: «Уникальные фигуры животных — главное украшение парка, и камеры позволят защитить их от повреждений». Кроме того, видеонаблюдение создаст комфортные и безопасные условия для всех посетителей, особенно для семей с детьми. Система также будет следить за чистотой и состоянием территории.

Автор проекта «Экопарк «Легенды Вишеры» Никита Бертош также сообщил, что совместно с руководством заповедника «Вишерский» принято принципиальное решение: вход в экопарк будет бесплатным, по крайней мере, на протяжении 2026 и 2027 годов.

Проект «Экопарк «Легенды Вишеры» реализуется при поддержке Президентского фонда природы.

Экопарк задуман как место, где будут проводиться образовательные мероприятия и экскурсии, а также как туристическая достопримечательность, объединяющая просветительские инициативы.

Основные элементы концепции включают: установку реалистичных фигур диких животных для знакомства с жизнью обитателей тайги, размещение информационных щитов с описанием местной флоры и фауны, использование QR-кодов для получения дополнительных материалов, включая фото и видео, проведение экскурсий научным персоналом заповедника и организацию экологических занятий для школьников Красновишерска.

Общая площадь экопарка составляет 15 га, длина экологической тропы с деревянным покрытием — 800 м. Завершение работ планируется к сентябрю 2026 года.

