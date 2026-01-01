Качество воды в реках Пермского края показало положительную динамику За год улучшение было зафиксировано на шести реках Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

По результатам мониторинга состояния водных объектов Пермского края в 2025 году зафиксировано улучшение качества воды. Отбор проб и анализы проводились в периоды половодья, межени (периода низкого уровня воды) и паводка.

Как сообщает краевое минприроды, специалисты Пермского ЦГМС провели оценку качества воды в реках и водохранилищах региона в 32 наблюдательных пунктах на 18 водных объектах, включая три водохранилища. Существенных изменений в большинстве рек выявлено не было, в нескольких районах отмечена положительная динамика.

«Положительная динамика зафиксирована на реках: Кама — в районе посёлка Гайны, городов Соликамск, Березники и Добрянка, а также в черте и ниже города Перми, Вишера — в районе Красновишерска, Сылва — в районе Кунгура, Лысьва — в районе Лысьвы, Колва — в черте Чердыни, Большой Танып — в черте Чернушки», — сообщили в ведомстве.

Основными загрязняющими веществами водных объектов в Прикамье остаются соединения марганца, меди и железа. Причина кроется в геологических особенностях региона. В наступившем году специалисты продолжат мониторинг рек.

