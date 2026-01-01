В Перми вручили удостоверения вновь назначенным судьям Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

В Пермском краевом суде прошла церемония вручения удостоверений новым федеральным судьям региона.

Судья Пермского краевого суда Екатерина Спелкова и судья Свердловского районного суда Перми Яна Абаджева получили документы в торжественной обстановке.

Глава краевого суда Александр Суханкин и главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников выступили с поздравлениями. Они пожелали судьям крепкого здоровья и дальнейших успехов в их профессиональной деятельности.

