В Перми вручили удостоверения вновь назначенным судьям
В Пермском краевом суде прошла церемония вручения удостоверений новым федеральным судьям региона.
Судья Пермского краевого суда Екатерина Спелкова и судья Свердловского районного суда Перми Яна Абаджева получили документы в торжественной обстановке.
Глава краевого суда Александр Суханкин и главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников выступили с поздравлениями. Они пожелали судьям крепкого здоровья и дальнейших успехов в их профессиональной деятельности.
