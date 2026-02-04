В Пермском крае подростки устроили экстремальную фотосессию на железной дороге Поделиться Твитнуть

Пермский Линейный отдел МВД России на транспорте

Транспортная полиция Пермского края привлекла к ответственности пятерых несовершеннолетних, которые 1 февраля 2026 года фотографировались в опасной близости от ж/д полотна на перегоне станций Адищево—Ляды.

Поводом для проверки стало сообщение машиниста грузового поезда. Прибывшие на место сотрудники линейного отделения полиции на станции Левшино задержали подростков 2008-2011 г.р. (все — жители Перми). Двое старших (2008 и 2009 г.р.), обучающихся в институте, привлечены к административной ответственности по ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ за нарушение правил поведения на транспорте. В отношении родителей троих младших школьников вынесены официальные предостережения.

Как рассказали сами подростки, они увлекаются съёмкой поездов и публикуют фотографии в собственном канале одного из мессенджеров. В этот раз ради эффектных кадров они пренебрегли правилами безопасности и вышли на ж/д полотно.

Семьи подростков характеризуются как благополучные. Материалы о произошедшем направлены в территориальные комиссии по делам несовершеннолетних, образовательные учреждения и отделы полиции по месту жительства.

Транспортная полиция напоминает: железная дорога — зона повышенной опасности. Нарушение правил поведения на путях не только создаёт угрозу жизни, но и влечёт административную ответственность.

