Ведущий дорожный подрядчик в Прикамье оспаривает контракты на 1 млрд рублей Аукционы были проведены ещё в августе

Константин Долгановский

Пермский край стал ареной судебного спора между крупнейшим дорожным подрядчиком региона АО «Уралмостострой» и краевым ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта», а также ГКУ «Центр организации закупок». Компания подала два иска, оспаривая результаты государственных закупок на освещение региональных автодорог, о чём сообщает «Ъ-Прикамье».

Суть претензий «Уралмостостроя» заключается в том, что, по мнению компании, победителем электронных аукционов неправомерно было признано нижегородское ООО «Предприятие „ПИК“». С этим подрядчиком были заключены контракты на общую сумму свыше 1 млрд руб. Компания утверждает, что выбранный исполнитель не соответствует требованиям для выполнения таких крупных государственных заказов. Ответчики же считают, что требования истца не имеют законных оснований.

В своих исках «Уралмостострой» требует признать недействительными результаты аукционов и заключённые на их основе договоры от 20 августа 2025 года. Также компания добивается признания незаконными действий конкурсной комиссии, которая, как считает истец, неправомерно допустила и оценила заявку нижегородской фирмы. Помимо этого, «Уралмостострой» просил суд наложить обеспечительные меры, запрещающие передачу работ по спорным контрактам, но суд отклонил это ходатайство, указав, что приостановление контрактов может нанести ущерб государственным и общественным интересам.

Согласно информации с портала госзакупок, речь идёт о комплексных работах, включающих проектирование и монтаж освещения, а также установку фотовидеофиксации на автодорогах в районах Березников, Кизела, а также в Александровском, Юсьвинском, Соликамском и других округах Пермского края. В аукционах участвовали только два претендента, и контракты были заключены с ООО «ПИК», предложившим выполнить работы за 507,9 и 529,9 млн руб. соответственно.

АО «Уралмостострой» — ведущий дорожный подрядчик в регионе. По итогам 2024 года его выручка превысила 11 млрд руб., а чистая прибыль составила более 71 млн руб.

