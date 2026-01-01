За сутки в Пермском крае произошло четыре пожара Погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За сутки, 3 февраля, в Пермском крае случилось четыре пожара. Из них три произошли в Пермском муниципальном округе, а один — на территории Кунгурского округа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как отметили в ведомстве, в результате пожаров никто не пострадал.

Для стабилизации обстановки с пожарами сотрудники МЧС совершили 1,6 тыс. обходов граждан, проинструктировали о мерах безопасности 2,5 тыс. человек, распространили 1,9 тыс. памяток.

Жителям региона также напомнили, что при обнаружении признаков пожара нужно немедленно сообщить по телефонам «01», «101», «112».

