Суд обязал снести два незаконных киоска на шоссе Космонавтов в Перми В размещении двух других НТО нарушений не обнаружено

Сергей Глорио

Арбитражный суд Пермского края принял решение частично удовлетворить иск администрации Индустриального района Перми, предъявленный предпринимателю Тахиру Кадырову, о сносе незаконных павильонов, расположенных по ш. Космонавтов, 347. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно материалам дела, суд обязал Кадырова демонтировать неэксплуатируемый объект и павильон «Мрамор Гранит Памятники», владельцем которого является Анна Сорокина. Это решение было принято в связи с тем, что ГУ МЧС России по Пермскому краю выявило отсутствие доступа пожарных машин к этим объектам. Также суд постановил взыскать с предпринимателей госпошлину в размере 50 тыс. руб. с каждого. В остальной части иска было отказано, так как нарушений при размещении двух других НТО («Овощи, фрукты», владелец Афзалшох Хомидов, и «Мясной», владелец Елена Долгова) обнаружено не было.

Администрация района подала иск к Кадырову в апреле 2025 года. Согласно Rusprofile, ИП Тахир Кадыров занимается бизнесом в Перми с 1995 года. Основной вид деятельности — розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями. По информации 2ГИС, на указанном участке расположены четыре строения, в которых функционируют точки общественного питания, магазины табачных изделий и продуктов, а также компания, занимающаяся изготовлением памятников.

