Утром 4 февраля в Перми зафиксированы пробки в девять баллов В краевой столице случилось несколько ДТП

Константин Долгановский

По данным сервиса «Яндекс Карты», утром 4 февраля в Перми образовались девятибалльные пробки.

Так, заторы фиксируются на Комсомольском проспекте как в сторону Башни Смерти, так и в обратном направлении, на улицах Пушкина, Попова, Ленина, Пермская. Кроме этого, сложная дорожная ситуация на улицах Старцева, Дружбы, Чкалова, шоссе Космонавтов.

Также застряли в пробках автомобилисты на улицах Соликамская, Василия Васильева, Героев Хасана.

Как сообщили в ЦБДД Пермского края, в краевой столице случилось несколько ДТП. В частности, в районе дома №86 по бульвару Гагарина. Из-за этого ограничено движение в направлении Южной Дамбы. Произошла авария и в районе дома №114 по ул. Куйбышева, ограничено движение в направлении ул. Чкалова. Помимо этого, зафиксировано ДТП на перекрестке ул. 1905 года — ул. Смирнова, ограничено движение в направлении ул. Соликамская.

