В Перми продажи лекарств в январе упали на 13% А цены снизились на 1,2%

Архив ИЛ "Новый компаньон"

В январе в Перми продажи лекарств сократились примерно на 13%, а цены упали более чем на 1%. Наибольшее снижение наблюдалось в сегменте препаратов от простуды и инфекций (-36%). Категория «Нервная система» стала одной из немногих, где в краевом центре был зафиксирован рост (+12%). На 23% увеличились объёмы продаж контрацептивов. Об этом сообщает Megapteka.ru.

В целом по России в январе аптечный рынок перешёл в фазу постновогоднего спада: продажи снизились в среднем на 10,7% в рублях. При этом цены выросли на 0,9%, что связано с завершением промоакций конца года и корректировкой цен после декабрьского пика.

Наибольший спад был отмечен в категории «Простуда и грипп» — на 35% в рублях. Это подтверждает завершение активной фазы простудного сезона, начавшегося в декабре.

Потребители сместили спрос в сторону препаратов для длительного применения. Относительно устойчивыми оказались продажи в категориях «Нервная система и психическое здоровье» и «Аллергия».

Средняя стоимость типовой аптечной корзины по 28 городам увеличилась с 7263 до 7332 руб. (+0,95%). В Перми она составила 7119,57 руб. (-1,2%).

