В 2025 году в Прикамье завершены работы на 43 спортивных площадках С 2026 года внимание сосредоточат на крытых всесезонных объектах в муниципальных образованиях региона

Скриншот видео из ТГ-канала Дмитрия Махонина

В ходе совещания губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и министра физической культуры и спорта региона Татьяны Чесноковой были подведены итоги работы ведомства за 2025 год и обсуждены планы на 2026-й.

Дмитрий Махонин отметил значительные успехи в развитии спортивной инфраструктуры региона за последние годы. Он подчеркнул важность продолжения этой работы, а также создания условий для массового спорта и расширения возможностей для детского и адаптивного спорта.

Татьяна Чеснокова сообщила, что за последние пять лет в регионе было создано около 700 спортивных объектов, в основном плоскостных сооружений. В 2025 году были завершены работы на 32 открытых и 11 крытых спортивных площадках, а также построены 6 стадионов и 5 модульных лыжных баз. Проведён капитальный ремонт пяти объектов, а также установлены одна «умная» спортивная площадка и пять площадок ГТО в рамках ФП «Бизнес-спринт».

С 2026 года планируется изменить подход к строительству, сосредоточив внимание на крытых всесезонных объектах в муниципальных образованиях региона. В рамках адресной инвестиционной программы будет возведено около 30 таких объектов на ближайшие пять лет, и уже началась разработка проектно-сметной документации по некоторым из них.

В рамках капитального ремонта существующих объектов на 2026 год увеличено финансирование за счёт федеральных средств. Планируется провести ремонт центральных стадионов в Чайковском, Юрле, Куеде и спортивной школы им. В.М. Коновалова, а также провести реновацию школы «Темп» в Березниках.

Также в рамках госпрограммы «Спорт России» предусмотрено строительство инфраструктуры шаговой доступности, включая 12 площадок ГТО и три «умные» спортивные площадки.

Дмитрий Махонин поручил министерству совместно с администрациями муниципалитетов разработать поэтапный план капитальных ремонтов спортивных объектов.

