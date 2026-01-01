Легкоатлет из Прикамья завоевал две медали на Первенстве России Поделиться Твитнуть

фото: ЦСП Пермского края

Спортсмен из ЦСП Пермского края Семён Безбог завоевал две серебряные медали на Первенстве России по легкой атлетике U20 в Туле.

Сначала Семён выиграл медаль на дистанции 800 м (его время 1 мин. 50,13 сек. стало пятым результатом сезона в мире среди спортсменов до 20 лет), а затем повторил свой успех на дистанции 1500 м (воспитанник березниковской СШОР «Темп» показал результат 4 мин. 00,79 сек).

Семён на дистанции 800 м превысил норматив мастера спорта России.

