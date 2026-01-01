За неделю в Перми в ДТП погибли два человека Среди них один ребёнок Поделиться Твитнуть

фото: ГК "Автодор"

С 26 января по 1 февраля 2026 года в краевом центре произошло 16 ДТП, в которых пострадал 21 человек, включая четырёх несовершеннолетних. Два человека погибли, среди них был ребёнок. Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 1748 нарушений.

В частности, 41 водитель управлял транспортом в состоянии опьянения, из них 17 были пьяны, 19 отказались от медосвидетельствования, а пятеро сели за руль повторно. 45 водителей не имели прав, 17 нарушили правила обгона, 198 раз не уступили дорогу пешеходам, 188 пешеходов нарушили ПДД, а 48 водителей неправильно перевозили детей.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует жителям и гостям города соблюдать ПДД, заботиться о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.