СК России возбудил дело из-за нарушения прав сироты в Куеде Пермского края

Константин Долгановский

Следователь Чернушинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю, действуя по указанию руководителя регионального управления Дениса Головкина, возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Причиной стало нарушение жилищных прав сироты из поселка Куеда.

В социальных сетях появилась информация о том, что в 2021 году местные власти предоставили сироте квартиру. Однако из-за сырости в помещении на стенах и потолке появилась плесень. Для обогрева квартиры используются электрические обогреватели, а вода из скважины не соответствует санитарным нормам. В квартире проживает мужчина с супругой и четырьмя маленькими детьми.

Следователь проводит все необходимые следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям местных чиновников и индивидуального предпринимателя, который построил это жилье.

