Чаевые за предоставленные услуги оставляют 75% жителей Перми Средний размер чаевых — 6% от стоимости услуг Поделиться Твитнуть

фото: user18526052

freepik.com

В России растёт популярность традиции оставлять чаевые, особенно в сфере услуг. Пользователи считают их важным способом выразить благодарность за качественный сервис. Эксперты «Авито Услуг» и сервиса «Нетмонет» провели исследование в Перми, опросив местных жителей. Результаты показали, что около 75% пермяков готовы оставлять дополнительную сумму, в среднем составляющую около 6% от стоимости услуг. При этом декабрь стал месяцем с самыми высокими оборотами чаевых в индустрии красоты.

Согласно данным «Авито Услуг», большинство пермяков оставляют чаевые, когда удовлетворены качеством обслуживания, как отметили 58% опрошенных. Примерно 17% респондентов доплачивают исполнителям независимо от уровня сервиса. Каждый четвёртый (25%) не оставляет чаевых ни при каких обстоятельствах.

Основные причины, по которым пермяки оставляют чаевые, включают вежливость и доброжелательность персонала (74%), профессионализм и аккуратность исполнителей (67%), а также высокое качество обслуживания (62%). Треть опрошенных (33%) готовы поощрять мастеров за сверхусилия, а более четверти (26%) рассматривают чаевые как часть социальных или культурных традиций. Ещё 19% доплачивают за услуги, чтобы сохранить хорошее отношение персонала при будущих посещениях.

Чаще всего чаевые оставляют в заведениях общественного питания, таких как рестораны, кафе и бары (80%). Около 38% респондентов доплачивают водителям такси и трансферов, 36% — курьерам, 27% — мастерам по ремонту (сантехникам, электрикам, сборщикам мебели), а 25% — мастерам в салонах красоты. Няням и сиделкам доплачивают 10% опрошенных, а клинерам — 8%. 5% респондентов поощряют аниматоров, артистов и музыкантов на мероприятиях.

Средний размер чаевых, оставляемых пермяками, составляет около 6% от стоимости услуг. 32% респондентов ограничиваются доплатами менее 5% от суммы заказа, 65% — от 5 до 10%, а 3% — от 11 до 15%.

Основной причиной отказа от чаевых является грубость или невежливость персонала (81%). 69% опрошенных не готовы оставлять доплату при длительном ожидании или медленном обслуживании, а 67% — при низком качестве услуги. 52% не видят смысла в чаевых, если услуга уже была дорогой, а 48% не поощряют излишнюю навязчивость персонала. Ещё 35% респондентов не оставляют чаевых, если у них нет наличных, а другого способа оплаты на месте не предусмотрено. 33% могут отказаться от чаевых из-за неопрятного внешнего вида персонала или рабочего места.

Эксперты сервиса «Нетмонет» также проанализировали распределение чаевых по ключевым категориям услуг в 2025 году. В сегменте красоты наибольший оборот чаевых был зафиксирован в декабре, а самым слабым месяцем стал январь.

Максимальный средний чек чаевых сложился в категории бань и составил 1075 руб. В других категориях beauty средний чек был следующим: маникюр — 319 руб., косметология — 567 руб., парикмахерские — 452 руб., спа — 487 руб.

В сегменте спорта, включая фитнес-клубы, также был отмечен высокий уровень чаевых. Средний чек в фитнес-барах составил 575 руб.

В автомобильном сегменте, включая автомойки, сервисы и заправки, средний чек чаевых был таким: автосервисы — 658 руб., автомойки — 224 руб., автозаправки — 118 руб.

В категории «Развлечения», включающей детские центры, парки и кинотеатры, средний чек чаевых по итогам года составил 519 руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.