В январе цены на новостройки Перми выросли на 0,7% Идёт вымывание малогабаритных объектов из структуры предложения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты федерального портала «Мир квартир» проанализировали динамику средних цен на недвижимость в 70 крупных городах России за последний месяц. В январе стоимость квадратного метра в новостройках Перми уменьшилась на 0,1%, до 158,8 тыс. руб., а цена квартиры в среднем подросла на 0,7%, до 8 млн 180,5 тыс. руб.

В январе стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась в 40 городах, снизилась в 27 и осталась на прежнем уровне в трёх. Самое значительное повышение зафиксировано в Грозном (+16,2%), наибольшее снижение цен произошло в Кирове (-6,6%). Среднестатистическая цена квадратного метра по всем городам увеличилась на 0,7%, до 157,1 тыс. руб.

Общая стоимость квартир возросла в 46 городах, снизилась в 23 и осталась без изменений в одном. Наиболее заметное повышение цен зафиксировано во Владикавказе (+15,5%), значительное снижение стоимости произошло в Сочи (-5,6%). Средняя стоимость квартир по всем городам увеличилась на 1,5%, достигнув 8,2 млн руб.

Павел Луценко, генеральный директор «Мир квартир», прогнозирует, что в феврале возможны отрицательные результаты из-за охлаждения цен после декабрьского ажиотажа и повышенного спроса на вторичное жильё перед ограничением семейной ипотеки с 1 февраля. «Средняя площадь квартир выросла на 0,4 кв. м, что свидетельствует о вымывании малогабаритных объектов из структуры предложения», — отмечает он.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.