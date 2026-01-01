Эксперт из Перми рассказала, стоит ли инвестировать в ювелирные украшения Есть преимущества и недостатки таких вложений Поделиться Твитнуть

В условиях роста цен на золото и серебро интерес к драгоценностям оправдан, но не все украшения выгодны. Об этом рассказала Юлия Карпович, доцент ПНИПУ, объясняя, стоит ли инвестировать в украшения.

Преимуществами таких вложений являются осязаемость и защита от мошенничества, эстетическая и утилитарная ценность, конфиденциальность и отсутствие налогообложения при продаже. Недостатки — высокая стоимость, наценка до 500%, низкая ликвидность и зависимость от моды, риск кражи и необходимость страхования, возможность подделки.

Эксперт рекомендует инвестировать от 250-500 тыс. руб. в качественные украшения, проверяя подлинность, состояние и наличие сертификатов. Покупать стоит у проверенных продавцов: через аукционы, антикварные магазины, частных дилеров. Надо учитывать, что для массового товара прибыль получить сложно, а для уникальных изделий требуется 5-10 лет.

Инвестиции в украшения требуют глубокого изучения рынка и готовности к долгосрочному владению. Для защиты капитала от инфляции лучше использовать золото или ОМС.

