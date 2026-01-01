Подземная парковка пермского ТРЦ «Планета» перешла на новый тариф Порядок оплаты изменился с 3 февраля Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

С 3 февраля в пермском ТРЦ «Планета» изменился порядок оплаты за подземную парковку.

Теперь первые три часа парковки будут стоить 100 руб., а каждый последующий час — ещё 100 руб. Раньше первые три часа были бесплатными, а затем нужно было платить 100 руб. за каждый час. Режим работы подземной парковки: с 10:00 до 22:00 на въезд и с 10:00 до 03:00 на выезд.

Уличная парковка по-прежнему остается бесплатной.

