Подземная парковка пермского ТРЦ «Планета» перешла на новый тариф
Порядок оплаты изменился с 3 февраля
С 3 февраля в пермском ТРЦ «Планета» изменился порядок оплаты за подземную парковку.
Теперь первые три часа парковки будут стоить 100 руб., а каждый последующий час — ещё 100 руб. Раньше первые три часа были бесплатными, а затем нужно было платить 100 руб. за каждый час. Режим работы подземной парковки: с 10:00 до 22:00 на въезд и с 10:00 до 03:00 на выезд.
Уличная парковка по-прежнему остается бесплатной.
