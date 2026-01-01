В Перми группа быстрого реагирования предотвратила дебош в банке Злоумышленник задержан Поделиться Твитнуть

Во вторник, 3 февраля, в операционном зале банка на ул. Уссурийской в Перми сотрудники ГБР компании «Цербер» задержали нарушителя порядка.

Как стало известно «Новому компаньону», персонал банка активировал тревожную кнопку, после чего на место прибыли сотрудники службы безопасности. Оказалось, что в банк вошёл мужчина, который сразу же начал вести себя вызывающе. По словам очевидцев и сотрудников учреждения, он намеренно уронил монитор оператора, использовал нецензурную лексику, мешал работе персонала и не реагировал на замечания, отказываясь соблюдать правила поведения в общественных местах.

Когда сотрудники банка попросили мужчину покинуть помещение, он категорически отказался, что только усилило напряжённость. В результате нарушитель был задержан и передан сотрудникам полиции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.