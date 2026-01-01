С 7 февраля начнёт работу новая остановка «Площадь Гайдара» в Перми Она заменит прежнюю остановку «Улица Локомотивная» Поделиться Твитнуть

фото: Гортранс

С 7 февраля в Перми начнёт функционировать новая остановка «Площадь Гайдара». Она расположена у одноимённой площади и создана в рамках реконструкции дорожной развязки, проводимой краевым Управлением автомобильных дорог и транспорта.

Для удобства пассажиров предусмотрены посадочные площадки с обеих сторон дороги, установлены комфортные павильоны, а также организованы безопасные пешеходные переходы с регулированием.

Новая остановка заменит прежнюю остановку «Улица Локомотивная» и будет обслуживать следующие автобусные маршруты: №1, 6, 10, 40, 49, 54, 56, 64 и 81 в обоих направлениях.





