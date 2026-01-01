В Перми спрос на доставку готовой еды вырос за год в 2,4 раза Средний чек заказа увеличился на 14,4% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Перми стали в 2,4 раза активнее заказывать готовую еду из ресторанов в 2025 году по сравнению с 2024-м, об этом со ссылкой на данные сервиса «Чиббис» сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Средний чек заказа в городе увеличился до 1491 руб., что на 14,4% выше, чем в прошлом году. Этот рост заказов занял третье место по стране, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.

Пик заказов приходится на время с 18 до 20 часов — в этот период оформляется каждый четвертый заказ. Более половины всех заказов пермяки делают в выходные дни. При этом 39% заказанных блюд приходится на мужчин, а 61% — на женщин. На самовывоз приходится лишь 4,9% заказов, остальные 95,1% доставляются курьерами.

Самыми популярными блюдами у жителей Перми стали пицца, японская и грузинская кухня. Чаще всего пермяки выбирают блюда из ресторанов «Просто роллы», «Мафия №1», Family Rolls, «Сытый гусь» и «Дева суши».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.