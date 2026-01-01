Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми пройдёт вечер памяти Анатолия Королёва Любители литературы соберутся в Пермском гуманитарном педагогическом университете Поделиться Твитнуть

В сороковой день со дня смерти Анатолия Королёва, российского писателя — выходца из Перми, поклонники его творчества, друзья и родственники соберутся на литературный вечер, посвящённый его жизни и творчеству.

Организаторы события планируют показать оцифрованные фотографии из разных периодов жизни писателя, начиная с детства и студенческих лет, в сопровождении рассказов-воспоминаний родственников и однокурсников Королёва. Студенты-филологи готовят читку фрагмента из пьесы «Формалин» (16+).

Вечер пройдёт 6 февраля в читальном зале Педагогического университета на первом этаже главного корпуса. Начало в 15:30.

Анатолий Королёв скончался в Москве 29 декабря 2025 года в возрасте 78 лет.

