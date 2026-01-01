Инвестор из Индии реализует в Прикамье проект про производству фармсредств Предприятие работает в Куединском округе Поделиться Твитнуть

Из презентации главы Куединского округа

На заседании правительства Пермского края власти Куединского округа рассказал о реализации инвестпроектов в территории. Как сообщил глава местной администрации Флорид Бадртдинов, с 2026 по 2030 год фирма «Эдвансд-Пермь» реализует проект по производству фармсредств. Вложения инвесторов составляют 595 млн руб.

Ранее, с 2022 по 2025 год, в территории было реализовано три крупных инвестиционных проекта: ООО «СП им. Мичурина», СПК «Верный путь» и ООО «Эдванс-Пермь».

«Общий объём инвестиций составил 907 млн руб. Создано 51 рабочее место. Основной прирост по рабочим местам дал инвестпроект про производству фармсредств («Эдванс-Пермь» — прим. ред.). Инвесторами выступили предприниматели из Индии», — пояснил руководитель территории.

Сейчас на стадии реализации ещё шесть проектов, один из них также реализует индийская фирма, добавил он.

После доклада Флорида Бадртдинова губернатор Дмитрий Махонин выразил заинтересованность планами развития фармпроизводства в округе. По его словам, нужно продолжать развитие предприятия и создавать новые и высокотехнологичные места.

ООО «Эдвансд-Пермь» было зарегистрировано 10 июля 2007 года. Основной вид деятельности — производство фармацевтических субстанций. Дополнительно организация осуществляет деятельность в сфере торговли лекарственными препаратами, биологическими веществами и материалами, ветеринарными изделиями, парфюмерией и косметикой, химическим сырьем и прочими товарами и услугами.

По итогам 2024 года выручка компании снизилась на 13%, составив 148,2 млн руб. Чистая прибыль сократилась на 39% — до 34,6 млн руб.

