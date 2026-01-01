В Прикамье прошли памятные мероприятия в честь 83-й годовщины победы в Сталинградской битве Акции поддержал партийный проект «Историческая память» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

В Пермском крае отметили 83-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. В память о героических защитниках города-героя в муниципалитетах региона состоялись торжественные церемонии возложения цветов и патриотические акции.

В Перми делегация «Единой России», активисты «Молодой Гвардии» и «Волонтёров Победы», а также представители общественных организаций возложили цветы к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу. В церемонии возложения цветов участвовали партийные и общественные деятели, в числе которых были Герой России, депутат Законодательного Собрания Сергей Яшкин, руководитель исполкома, депутат Законодательного Собрания Станислав Швецов, председатель регионального совета сторонников «Единой России», депутат Заксобрания Ирек Хазиев, Заместитель Секретаря реготделения партии, депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов.

Ключевым молодежным событием стала историко-патриотическая игра «Р.И.С.К. «Высота 102.0», организованная «Молодой Гвардией» и «Волонтёрами Победы». В рамках интеллектуальных испытаний 70 участников из 14 команд смогли проверить свои знания о ключевых событиях Сталинградской битвы и углубить понимание её исторического значения. По итогам соревнований победу одержала команда «Флагманы», второе место заняли «Первые 81», третьими стали «Юридические коллеги».

В ЗАТО Звёздный памятная церемония с участием главы муниципалитета Александра Швецова, депутатов, ветеранов, партийцев и молодежи прошла у мемориала Защитникам Отечества на площади Победы. Участники возложили цветы, отдав дань уважения подвигу советских солдат.

В Осинском округе к Вечному огню цветы возложили глава территории, секретарь местного отделения «Единой России» Игорь Морозов вместе с почётными гражданами, депутатами, ветеранами, учащимися школ, волонтёрами и активистами. Мероприятие завершилось Минутой молчания в память о павших героях Сталинградской битвы.

Сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи – одни из ключевых направлений народной программы партии «Единая Россия» и проекта «Историческая память».

