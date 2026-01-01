Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская галерея участвует в юбилейном проекте Музея русского импрессионизма В экспозиции «Под маской» будут показаны три работы из пермской коллекции Поделиться Твитнуть

Иван Малютин. Приглашение на костюмированный вечер.

Пермская государственная художественная галерея

Три работы из коллекции Пермской художественной галереи будут показаны на выставке «Под маской» (6+), которая открывается в Музее русского импрессионизма в Москве.

Выставка начинает программу юбилейного для музея года и должна задать ему настроение. Частный музей русского импрессионизма в Москве открылся в мае 2016 года.

Выставка «Под маской» посвящена карнавалам и маскарадам XIX и ХХ веков.

В экспозиции будут представлены работы Владимира Маковского, Сергея Судейкина, Сергея Виноградова, Абрама Архипова и других художников, запечатлевших выразительные моменты народных гуляний, придворных балов и домашних костюмированных вечеринок. Их полотна фиксируют мгновения перевоплощения — маска позволяла быть кем угодно.

Мистическую атмосферу карнавального мира подчеркнёт архитектура экспозиции, разработанная бюро Project Eleven — тем самым, которое проектировало интерьеры нового здания Пермской галереи на «Заводе Шпагина». Дизайн выставки создавала театральная художница Ксениея Кочубей.

Пермскую художественную галерею на выставке представят произведения Ивана Малютина, Станислава Монюшко (?) и Василия Серебрякова. Вместе с работами из собраний Третьяковской галереи, Пушкинского музея и региональных музеев они раскрывают феномен маскарада как важной художественной и социальной практики своего времени.

Выставка «Под маской» будет открыта с 13 февраля по 24 мая.

